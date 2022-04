Gottenheim (dpa/lsw) - Ein 76 Jahre alter Mann ist am Freitag beim Brand in einer Hütte lebensgefährlich verletzt worden. Nach Auskunft der Polizei bemerkte ein Passant den Brand des Bretterverschlags, in dem der 76-Jährige wohnte, in Gottenheim (Breisgau-Hochschwarzwald). Der Mann war vor der brennenden Hütte mit starken Brandverletzungen entdeckt worden. Die Ursache des Feuers war zunächst unbekannt.