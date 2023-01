77-Jährige von Auto angefahren: Lebensgefährlich verletzt

Illertissen (dpa) - Eine Fußgängerin ist im Landkreis Neu-Ulm von einem Auto erfasst und von einem weiteren überrollt worden. Sie kam lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus. Die 77-Jährige habe mitten auf einer Straße in Illertissen auf einer Sperrfläche gestanden, teilte die Polizei am Freitag mit. Dort wurde sie vom Außenspiegel eines Wagens erfasst. Dadurch stürzte sie am Donnerstag auf die Straße. Anschließend fuhr das Auto eines dahinter fahrenden 56-Jährigen über ihre Beine.