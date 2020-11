7,7 Millionen Wahlberechtigte bei Landtagswahl 2021 erwartet

Stuttgart (dpa/lsw) - Gut 7,7 Millionen wahlberechtigte Bürger erwartet das Statistische Landesamt bei der Landtagswahl am 14. März 2021. Darunter werden den Schätzungen zufolge circa 500 000 Erstwählerinnen und Erstwähler sein, wie das Landesamt am Dienstag mitteilte. Das sind etwa gleich viele Wahlberechtigte wie bei der vergangenen Landtagswahl in 2016. Damals haben 70,4 Prozent der Bürger im Südwesten ihr Stimmrecht genutzt. Die Schätzungen basieren auf der Bevölkerungsfortschreibung der Zahlen des Zensus 2011.