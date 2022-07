82-Jährige kommt mit Auto von Straße ab und stirbt

Singen (dpa/lsw) - Eine Seniorin ist nach einem Autounfall bei Singen (Kreis Konstanz) ums Leben gekommen. Das Auto der 82-Jährigen war am Dienstag von einer Kreisstraße in einen Grünstreifen und dann auf eine Wiese geraten und auf dem Dach zum Liegen gekommen, teilte die Polizei mit. Die Gründe waren zunächst unklar. Nachdem Feuerwehrleute die Frau aus ihrem Wagen befreit hatten, starb sie in einer Klinik. Am Wagen entstand Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.