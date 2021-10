82-Jährige stirbt nach Zusammenstoß von Auto mit Transporter

Baden-Baden (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß ihres Autos mit einem Transporter auf der B3 bei Baden-Baden ist eine 82-Jährige tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Freitag war die Seniorin am Donnerstagnachmittag aus einem Feldweg auf die Bundesstraße eingebogen. Sie übersah nach bisherigen Erkenntnissen einen Transporter und stieß mit ihrem Wagen mit diesem zusammen. Die Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie erlag kurz darauf ihren schweren Verletzungen in einer Klinik. Der Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt, teilte die Polizei am Freitag mit. Während der Unfallaufnahme war die B3 voll gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

© dpa-infocom, dpa:211001-99-441357/2