83-Jähriger bei Unfall mit Traktor getötet

Forchtenberg (dpa/lsw) - Ein 83-jähriger Mann ist in Forchtenberg (Hohenlohekreis) von seinem Traktor erfasst und tödlich verletzt worden. Er hatte den Traktor an einem Abhang abgestellt und dabei vermutlich versäumt, die Handbremse ausreichend anzuziehen und einen Gang einzulegen, wie die Polizei am Freitag berichtete. Als der Traktor ins Rollen geriet, versuchte der Mann ihn anzuhalten. Er starb am Donnerstag noch an der Unfallstelle.

© dpa-infocom, dpa:211112-99-973434/2