Denzlingen (dpa/lsw) - Ein 83 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Unfall in Denzlingen (Kreis Emmendingen) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, missachtete ein Autofahrer am Vortag die Vorfahrt des Radlers. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 83-Jährige schwere Kopfverletzungen.

© dpa-infocom, dpa:210402-99-63397/2