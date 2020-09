84-Jähriger stürzt mit Auto in Bach: Lebensgefahr

Bad Rippoldsau-Schapbach (dpa/lsw) - Ein 84 Jahre alter Mann hat im Kreis Freudenstadt mit seinem Auto eine Brüstung durchbrochen und ist etwa fünf Meter tief in einen Bach gestürzt. Der Wagen blieb nach Polizeiangaben vom Sonntag auf dem Dach liegen. Der Bach in der Schwarzwaldgemeinde Bad Rippoldsau-Schapbach sei wegen eines Hochwassers etwa 120 Zentimeter tief gewesen.

Kurz nach dem Unfall am Sonntagmorgen bemerkten Kirchgänger das Loch in dem Geländer, retteten den leblosen Senior aus seinem Auto und reanimierten ihn. Ein Rettungswagen brachte ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.