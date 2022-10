85-Jähriger stürzt während Fahrt von Traktor-Anhänger

Gomaringen (dpa/lsw) - Ein 85-Jähriger ist in Gomaringen (Landkreis Tübingen) während der Fahrt von einem Anhänger eines Traktors gestürzt und hat sich dabei verletzt. Der Mann habe verbotenerweise ungesichert auf dem Anhänger gesessen, teilte die Polizei am Samstag mit. Als der Fahrer des Traktors am Freitagmittag links abbog, stürzte der Mann und verletzte sich den Angaben zufolge am Kopf und im Gesicht.

Weil die Obstfässer, die auf dem Anhänger standen, laut Polizei nicht richtig gesichert waren, ermitteln die Beamten nun wegen Verstößen gegen die rechtlichen Vorgaben der Ladungssicherung und fahrlässiger Körperverletzung.