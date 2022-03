85-Jähriger stirbt nach Brand in Einfamilienhaus

Meckesheim (dpa/lsw) - Ein 85-Jähriger ist Wochen nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Meckesheim (Rhein-Neckar-Kreis) gestorben. Der Mann erlag in der Nacht auf Dienstag im Krankenhaus den Folgen einer Rauchgasvergiftung, wie die Polizei mitteilte. Der Brand war Ende Januar in der Küche ausgebrochen. Ein 44-Jähriger hatte die Küche noch selbstständig verlassen können.

Rettungskräfte hatten den Senior mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Er lag wochenlang auf der Intensivstation, so ein Sprecher. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein defektes Kabel eines Mehrfachsteckers ursächlich für den Zimmerbrand Ende Januar gewesen.