Gaggenau (dpa/lsw) - Ein 87 Jahre alter Autofahrer ist nach einem Unfall in Gaggenau (Landkreis Rastatt) im Krankenhaus gestorben. Derzeitigen Ermittlungen zufolge sei die Todesursache medizinischer Natur, teilte die Polizei mit. Der Senior war demnach am Samstagabend mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen ein am Straßenrand geparktes Auto gekracht. Seine 75-jährige Beifahrerin blieb unverletzt.