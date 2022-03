93-Jährige stirbt bei Brand: Bewohner schwer verletzt

Freiburg (dpa/lsw) - Eine Frau ist bei einem Wohnungsbrand in Freiburg gestorben. Rettungskräfte brachten zudem einen schwer verletzten Mann mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Den Angaben zufolge verständigten Nachbarn am Sonntagabend die Einsatzkräfte, da sie aus der Wohnung den Rauchmelder hörten. Feuerwehrleuten fanden den 66-Jährigen mit schweren Verletzungen auf. «Für eine 93-Jährige Bewohnerin kam die Hilfe zu spät», heißt es weiter. Die Ursache war noch unklar.

