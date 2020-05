Heidenheim an der Brenz (dpa/lsw) - Eine 93 Jahre alte Frau ist in Heidenheim an der Brenz von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge ging die Frau am Mittwoch bei Rot über die Straße und wurde dabei von dem Lastwagen erfasst, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.