A5 in Höhe Freiburg nur einseitig befahrbar

Freiburg (dpa/lsw) - Die Autobahn 5 Richtung Karlsruhe ist in Höhe Freiburg in Folge eines Feuerwehreinsatzes nur einspurig befahrbar. Grund für den Einsatz war nach Angaben der Polizei vom Samstagmorgen ein Lkw-Anhänger, der wohl wegen eines technischen Defekts Feuer fing. Verletzt wurde niemand, das Feuer ist unter Kontrolle. Der Verkehr wird aktuell auf einem Fahrstreifen am Unfallort vorbeigeführt. Es sei mit weiteren Einschränkungen zu rechnen, da der Anhänger noch geborgen werden müsse, wie die Polizei mitteilte.

