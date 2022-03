A6-Verkehrsunfall: Vollsperrung in Fahrtrichtung Mannheim

Dielheim (dpa/lsw) - Nach einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn A6 bei Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist die Fahrbahn in Richtung Mannheim am Dienstagabend voll gesperrt worden. «Über Unfallursache oder verletzte Personen können noch keine Aussagen getroffen werden», teilte die Polizei am Abend mit. Wie lange die Sperrung zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg andauern wird, war zunächst unklar.

