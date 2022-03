Abgestürztes Kleinflugzeug aus Naturschutzgebiet geborgen

Konstanz (dpa/lsw) - Das Technische Hilfswerk (THW) hat das Wrack des Kleinflugzeugs, das am Sonntag kurz nach dem Start auf dem Flugplatz Konstanz abgestürzt ist, in der Nacht aus dem Naturschutzgebiet neben der Bundesstraße 33 geborgen. Wie ein Sprecher des THW am Montag mitteilte, dauerte die Aktion bis nach Mitternacht. Bei dem Absturz der zweisitzigen Maschine vom Typ «Grumman» waren der 44-jährige Pilot und seine 50 Jahre alte Co-Pilotin lebensgefährlich verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Nach Angaben der zuständigen Flugleiterin waren die Verunglückten auf dem Rückweg nach Aschaffenburg, als das Flugzeug rund 500 Meter von der Startbahn entfernt abstürzte. Die Absturzursache wird derzeit noch untersucht.