Abwehrspieler Gulde verlängert Vertrag beim SC Freiburg

Freiburg (dpa) - Der SC Freiburg hat den Vertrag mit Innenverteidiger Manuel Gulde verlängert. Wie lange der neue Kontrakt des 30-Jährigen gültig ist, teilte der Fußball-Bundesligist am Montag wie üblich nicht mit. «Manuel hat in den vergangenen Jahren überzeugende Leistungen gebracht und ist mit seiner Verteidigungshaltung und Agilität eine Stütze in unserem Defensivverbund», sagte Sportvorstand Jochen Saier. Gulde war 2016 vom Karlsruher SC nach Freiburg gewechselt. Seitdem bestritt er 104 Pflichtspiele für die Breisgauer.

© dpa-infocom, dpa:210802-99-671588/3