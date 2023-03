Murrhardt (dpa/lsw) - Ein kleiner Junge ist in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) am Freitag von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Achtjährige war offenbar ohne auf den Verkehr zu achten auf die Straße gerannt, wie die Polizei berichtete. Ein 54 Jahre alter Autofahrer leitete zwar eine Vollbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß mit dem Jungen demnach aber nicht mehr verhindern. Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht.