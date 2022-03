Adipositas-Erkrankte bekommen immer mehr Anlaufstellen

Freudenstadt (dpa/lsw) - Wer stark übergewichtig ist, kann sich an spezielle Adipositas-Zentren wenden. Hier arbeiten Spezialisten aus Chirurgie, Gastroenterologie, Endokrinologie und Diabetologie, Anästhesie, Psychiatrie und Ernährungsmedizin zusammen, um die bestmögliche Therapie für die Patienten und Patientinnen zu entwickeln. Mehrere solcher Anlaufstellen gibt es in Baden-Württemberg schon und es kommen immer wieder neue dazu.

«Der Bedarf ist unendlich groß», sagte René Hennig, Chefarzt der Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie, der am Klinikum Freudenstadt ein Adipositas-Zentrum aufbaut. Ziel sei es, Betroffenen möglichst nah am Wohnort ein Angebot zu machen. Etwa jeder vierte Erwachsene in Deutschland gilt als von Adipositas betroffen.