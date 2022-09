Adler Mannheim müssen ohne Neuzugang Gaudet auskommen

Mannheim (dpa/lsw) - Eishockey-Profi Tyler Gaudet wird den Adler Mannheim monatelang fehlen. Dies sei das Ergebnis eines Gesprächs mit einem Spezialisten, teilte der Club der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag mit. Der Neuzugang hatte sich am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen die Bietigheim Steelers (4:2) am Bein verletzt. «Dass uns Tylers Ausfall besonders hart trifft, ist mit Sicherheit kein Geheimnis. Er ist zweifellos einer der besten Center der Liga», sagte Sportmanager Jan-Axel Alavaara. Je nach Heilungsverlauf wird Gaudet drei bis vier Monate aussetzen müssen.