Adler Mannheim mehrere Wochen ohne Stürmer Huhtala

Mannheim (dpa/lsw) - Eishockey-Stürmer Tommi Huhtala wird den Adlern Mannheim mindestens vier bis sechs Wochen fehlen. Der Finne hat sich in der Partie gegen den ERC Ingolstadt am Sonntag eine Adduktorenverletzung zugezogen, wie der Titelkandidat der Deutschen Eishockey Liga am Dienstag mitteilte. Huhtala hatte bereits Anfang Januar drei Partien angeschlagen verpasst. Das Spiel gegen Ingolstadt hatten die Adler 2:1 nach Verlängerung gewonnen.

