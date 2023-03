Adler Mannheim starten gegen Köln in spannende Saisonphase

Mannheim (dpa/lsw) - Die Adler Mannheim wollen sich heute den ersten Sieg im Playoff-Viertelfinale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft gegen die Kölner Haie sichern. Im ersten Aufeinandertreffen der beiden Traditionsclubs haben die Mannheimer von Trainer Bill Stewart Heimrecht. Die Adler hatten die Hauptrunde als Dritter beendet, haben allerdings drei der bisherigen vier Begegnungen in dieser Saison mit den sechstplatzierten Kölnern verloren.

In dieser Saison werden die Playoff-Runden mit Beginn der Viertelfinalserien wieder im Modus Best of Seven ausgetragen. Vier Siege sind zum Weiterkommen notwendig. Wegen der Coronavirus-Krise waren die Playoff-Serien 2022 und 2021 verkürzt worden. 2020 war die Saison vor den Playoffs nach dem Ausbruch der Pandemie abgebrochen worden. Die Adler Mannheim waren zuletzt 2019 deutscher Meister.