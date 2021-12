Adventskranz brennt: 100.000 Euro Schaden

Zuzenhausen (dpa) - Eine Kerze auf einem Adventskranz hat nach ersten Ermittlungen einen schweren Brand in einem Einfamilienhaus in Zuzenhausen bei Heidelberg ausgelöst. Der 66-jährigen Bewohnerin gelang es am Sonntag nicht, das Feuer zu löschen - sie musste ins Freie flüchten. Als die Feuerwehr eintraf, stand schon das ganze Wohnzimmer in Flammen. Es entstand ein Schaden an Inventar und Gebäude in Höhe von insgesamt 100.000 Euro, wie das Polizeipräsidium Mannheim am Abend mitteilte. Die 66-Jährige blieb unverletzt. Ihr Haus ist den Angaben nach zurzeit unbewohnbar.

