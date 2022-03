AfD-Fraktionschef Gögel positiv auf Corona getestet

Stuttgart (dpa/lsw) - Der baden-württembergische AfD-Fraktionsvorsitzende Bernd Gögel hat sich nach eigenen Angaben mit dem Coronavirus infiziert. Er sei zwar geimpft und geboostert, habe aber dennoch ein positives PCR-Testergebnis erhalten und sei in Quarantäne, teilte der 67-Jährige am Mittwoch in Stuttgart mit. «Bis auf Erkältungssymptome geht es mir gut», heißt es weiter in einer Mitteilung des Landtagspolitikers.

