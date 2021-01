AfD in Baden-Württemberg weiter ohne Spitzenkandidat

Stuttgart (dpa) - Auch nach einer erneuten Online-Abstimmung hat die AfD wenige Wochen vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg noch keinen Spitzenkandidaten. Keiner der Bewerber habe die nötige absolute Mehrheit auf auf sich vereinen können, teilte der stellvertretende Landesvorsitzende Markus Frohnmaier am Freitag der dpa mit. Fraktionschef Bernd Gögel erhielt demnach 42,4 Prozent der Stimmen, Fraktionsvize Emil Sänze bekam 33,9 Prozent. Nun müsse geklärt werden, ob beide zu einer Stichwahl bereit seien.

An der Abstimmung beteiligten sich Frohnmaier zufolge 1237 Parteimitglieder. Gögel und Sänze waren zunächst im Tandem angetreten. Nach einem schwachen Abschneiden in der ersten Online-Abstimmung zog das Duo aber zurück. Nun traten sie einzeln an. Gögel gilt eher als gemäßigt, Sänze wird dem völkisch-nationalen Lager zugeordnet. Heftige Flügelkämpfe bestimmten in der Legislaturperiode die Arbeit der Fraktion. Die Landtagswahl ist am 14. März.

