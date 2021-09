AfD-Parteitag geprägt von Zwist zwischen Vorstand und Basis

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Austausch der AfD auf ihrem Landesparteitag in Stuttgart war geprägt von Uneinigkeiten. So sorgte am Samstag der Vorschlag des Landesvorstands, den Haushaltsbericht für die Jahre 2018 und 2019 sowie die Entlastung des Vorstands nicht zu besprechen, für Protest zahlreicher Mitglieder. Der Antrag wurde nur knapp angenommen.

Zuvor hatten AfD-Mitglieder den Ausschluss von Pressevertretern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vom Parteitag beantragt. Die Mitglieder folgten einem Appell des Vorstands, den Antrag abzulehnen. Auch mehrere Anträge zur Abwahl von Vorständen lehnte der Parteitag nach längerer Debatte ab.

Als Redner versuchten die Landesvorsitzende Alice Weidel und der innenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion Gottfried Curio die Mitglieder auf die anstehende Bundestagswahl einzustimmen. Beide griffen die Bundesregierung scharf für ihre Corona-Politik an. Zudem thematisierten beide den kürzlich beendeten Afghanistan-Einsatz und die Rückholaktion von Ortskräften, die Curio als «unerhörten Skandal» bezeichnete. Weidel forderte den Rücktritt von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD).

Zum Parteitag kamen am Samstag rund 400 AfD-Mitglieder in die Messe Stuttgart. Der Parteitag sollte am Sonntag fortgesetzt werden. Zuvor waren die geplanten Parteitage im Dezember 2020 und Februar dieses Jahres abgesagt worden.

