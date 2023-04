Alarmanlage an E-Bike schreckt Fahrraddieb ab

Weil am Rhein (dpa/lsw) - Die Alarmanlage an einem E-Bike hat den Plan eines Fahrraddiebs in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) vermasselt. Der Jugendliche entwendete das unverschlossen abgestellte Rad am Donnerstag, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Besitzerin merkte das und informierte ihren Ehemann. Er konnte das E-Bike orten und aktivierte die Diebstahlsicherung. Am E-Bike wurde ein akustischer Alarm ausgelöst. Nach etwa einem Kilometer gab der Dieb auf und warf das Rad einfach weg und floh zu Fuß. Der Ehemann konnte das das E-Bike schließlich wiederfinden.