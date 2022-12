Oberstadion (dpa/lsw) - Hoher Schaden ist beim Brand eines Autos und eines Carports in Oberstadion (Alb-Donau-Kreis) entstanden. Die Polizei schätzte die Summe am Dienstag auf 150.000 Euro. Das Wohnhaus auf dem Privatgrundstück war wegen starken Rauchs zunächst unbewohnbar. Das Auto hatte am Montag zu brennen begonnen, nachdem sein Besitzer es unter dem Carport geparkt hatte. Die Flammen griffen auf Carport und eine Garage über. Die Polizei ging von einem Defekt im Motorraum als Brandursache aus.