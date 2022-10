Alb-Donau-Kreis: Unbekannte legen Metallgegenstände auf Schienen

Hochdorf (Riß) (dpa) - Gleich zwei Züge haben auf der Bahnstrecke am Bahnhof Essendorf in Oberschwaben auf die Schienen gelegte Metallgegenstände überfahren und wurden dadurch beschädigt. Unbekannte hatten nach Polizeiangaben vom Sonntag die massiven Hebevorrichtungen für den Gleisbau, die am Parkplatz neben dem Bahnhof gelagert wurden, auf die Schienen gebracht. Zugreisende und Bahnmitarbeiter blieben bei dem Vorfall am Freitag unverletzt.

Der Triebfahrzeugführer eines Zuges auf der Fahrt von Aulendorf nach Ummendorf überfuhr am Freitagabend trotz eingeleiteter Schnellbremsung die Gegenstände mit über 100 km/h, wie die Bundespolizeiinspektion Stuttgart weiter mitteilte. Nur wenige Minuten zuvor habe bereits ein Bauzug auf dem Gegengleis eines der aufgelegten Schienenbauhilfsmittel erfasst.

Die genaue Schadenshöhe sei noch Gegenstand der bundespolizeilichen Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Die Bundespolizei warnte in diesem Zusammenhang: Solche Hindernisse auf Schienen können einen Zug zum Entgleisen bringen.