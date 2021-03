Alle Holstein-Spieler in Quarantäne: Kiel-Spiel abgesagt

Kiel (dpa/lno) - Vier Spieler des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Für die komplette Mannschaft sowie Teile des Funktionsteams wurde daraufhin eine häusliche Quarantäne angeordnet. Das für Freitagabend angesetzte Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim ist von der Deutschen Fußball Liga verlegt worden. «Die zuständigen Gesundheitsbehörden haben dieses Infektionsgeschehen als Corona-Ausbruch deklariert», heißt es in einer Mitteilung der Kieler. Mannschaftsarzt Klaus Henningsen erklärte aber auch: «Den betroffenen Personen geht es den Umständen entsprechend gut und sie haben keine oder nur leichte Symptome.»

Die positiven Coronafälle wurden bei den obligatorischen PCR-Testungen vor der geplanten Abreise nach Heidenheim festgestellt. Die vier Spieler begaben sich nach Angaben der Kieler sofort in die häusliche Isolation. «Zum jetzigen Zeitpunkt ist oberste Priorität, ein weiteres Ausbreiten der Infektionen zu verhindern», wird Teamarzt Henningsen in der Mitteilung seines Clubs zitiert.

Quarantäne-Maßnahmen für komplette Mannschaften kamen in dieser Saison nur in der zweiten und dritten Liga bereits häufiger vor. Aktuell befinden sich auch alle Spieler des Kieler Liga-Rivalen Jahn Regensburg nach mehreren positiven Coronatests in der Isolation. Das DFB-Pokal-Spiel gegen Werder Bremen sowie die beiden Zweitliga-Spiele gegen den VfL Osnabrück und SpVgg Greuther Fürth mussten deshalb verlegt werden. Einen Nachholtermin für das Spiel der «Störche» in Heidenheim will die DFL «zeitnah bekanntgegeben». Ob möglicherweise noch andere Kieler Spiele verlegt werden müssen, ist unklar.

«Erst einmal sind wir froh, dass es den entsprechenden Personen aktuell gut geht», sagte Geschäftsführer Uwe Stöver. «Wir haben vollstes Vertrauen in die Entscheidungen der Behörden und tragen diese wie schon in den vergangenen Monaten selbstverständlich vollumfänglich mit.»

