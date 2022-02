Altöl gelangt in Fluss: Feuerwehr errichtet Ölsperren

St. Blasien (dpa/lsw) - Illegal entsorgtes Altöl hat vermutlich zu einer Verschmutzung eines Flusses im Landkreis Waldshut geführt. Ein Bürger hatte in der Alb in St. Blasien einen Ölschleier entdeckt, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit. Die Feuerwehr habe daraufhin mehrere Ölsperren in dem Fluss errichtet. Die weiteren Ermittlungen führten demnach zu einem 40-Jährigen. Der Verdächtige soll den Angaben zufolge am Dienstag Altöl in einen Straßenabfluss geschüttet haben. Dadurch sei das Öl später in die Alb geflossen.

