Altenpflege unter Druck: FDP-Fraktion fordert «Masterplan»

Stuttgart (dpa/lsw) - Die gravierenden Probleme in der Altenpflege mit zunehmend älter werdenden Menschen, explodierenden Kosten und fehlendem Personal müssen aus Sicht der FDP dringend mit einem umfassenden Programm und flexibleren Vorgaben angegangen werden. «Die Situation in der Altenpflege ist dramatisch», sagte der FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke und kritisierte, die Landesregierung komme über einen Flickenteppich zeitlich befristeter Förderprogramme im Pflegebereich nicht hinaus.

Die Liberalen wollen am Mittwoch (11.00) in Stuttgart ein «10-Punkte-Akut-Programm» für die Altenpflege vorstellen. Darin fordern sie unter anderem ein Ende der zeitlich befristeten Förderprogramme. «Außerdem braucht die Altenpflege mehr Entbürokratisierung und Flexibilität bei der Umsetzung ihres Pflegeauftrags», sagte der FDP-Gesundheitsexperte Jochen Haußmann. Notwendig sei zudem ein flexibleres Verhältnis von Pflegefachkräften zu Hilfskräften in der Betreuung. Vorgeschrieben sind in Deutschland mindestens 50 Prozent.

Die Liberalen verlangen zudem Programme, um zusätzliche Arbeitskräfte aus dem Ausland zu gewinnen. «Bürokratie darf nicht zum Verhinderungsgrund für eine zügige Integration in einen stark belasteten Arbeitsmarkt führen», sagte Haußmann. Seine Partei fordert in ihrem «Masterplan» außerdem, die Ausbildungszahlen zu erhöhen und Teilzeitausbildungen möglich zu machen. Die Altenpflege müsse zudem digitaler werden.

Nach einer Prognose der Krankenkasse Barmer vom vergangenen Februar werden bis zum Jahr 2030 allein in Baden-Württemberg rund 710.000 Menschen auf Hilfe in der Pflege angewiesen sein. Das sind laut Barmer-Pflegereport über ein Fünftel mehr Menschen als bislang angenommen. Zugleich fehlten zusätzlich 4000 Pflegekräfte. Ursachen für diese Entwicklung seien unter anderem die demografische Entwicklung und der vereinfachte Zugang zu Leistungen.