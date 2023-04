Alter Kühlschrank wohl Ursache für Brand in Mehrfamilienhaus

Heilbronn (dpa/lsw) - Vermutlich wegen eines kaputten, rund 50 Jahre alten Kühlschranks ist ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Heilbronn ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, entstand bei dem Feuer am Mittwochmittag ein Schaden von rund 150.000 Euro. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Eine Anwohnerin hatte bemerkt, wie Rauch aus dem Erdgeschoss des Gebäudes drang. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Erdgeschoss bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schließlich löschen. Ein Polizeisprecher teilte mit, dass nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt an einem rund 50 Jahre alten Kühlschrank das Feuer verursacht hat.