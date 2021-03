Amokalarm an Schule in Remchingen

Remchingen (dpa/lsw) - An einer Grund- und Werkrealschule in Remchingen (Enzkreis) hat am Mittwoch ein Amokalarm zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Rund 30 Beamte seien vor Ort, die Schule mit etwa 30 darin befindlichen Schülern sei abgesperrt, teilte ein Polizeisprecher mit. Hinweise auf Schüsse oder eine verdächtige Person gebe es bisher nicht. «Wir müssen nun klären, ob es einen technischen Defekt gibt, jemand aus Versehen den Knopf gedrückt hat - oder sich doch noch jemand in dem Gebäude befindet», sagte der Sprecher.

Sogenannte Interventionsteams seien bereits in der Schule und durchsuchten das recht verwinkelte Gebäude. Bevor die Lage nicht vollständig geklärt sei und Entwarnung gegeben könne, komme niemand hinein oder hinaus. Die Schüler, die zum Zeitpunkt des Alarms in Notbetreuung waren, befänden sich noch in ihren Klassenzimmern.

