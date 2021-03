«Amoklauf» bei Ex-Freundin: Urteil nach Doppelmord

Stuttgart (dpa) - Ein «Amoklauf» sei es gewesen, schreibt der Mann per Whatsapp an einen Bekannten kurz nach der Tat. Seine Ex-Freundin und deren Tochter hätten die Gewalttat «hoffentlich nicht überlebt». Im vergangenen Juni hatte er die Textnachrichten in sein Handy getippt, die Frau und das neunjährige Mädchen lagen zu diesem Zeitpunkt bereits tot in ihrer Wohnung in Allmersbach im Tal (Rems-Murr-Kreis). Getötet aus Eifersucht, wie die Staatsanwaltschaft meint. Das kann nicht der Grund gewesen sein, argumentiert dagegen der Verteidiger des Mannes. Denn der 37-Jährige habe sich zum Zeitpunkt mit dem Ende der Beziehung abgefunden gehabt.

In ihren Plädoyers waren sowohl die Anklagebehörde als auch der Verteidiger des Angeklagten von einer lebenslangen Haftstrafe wegen zweifachen Mordes ausgegangen. Fraglich ist vor allem, ob die Kammer am Dienstag (12.00 Uhr) auch auf eine besondere Schwere der Schuld entscheidet. Dann müsste der mutmaßliche Täter auch nach der obligatorischen Freiheitsstrafe von 15 Jahren in Haft bleiben. Der Staatsanwalt und die Anwälte der Nebenkläger plädierten dafür, der Verteidiger des Mannes hingegen sieht keine besondere Schwere der Schuld gegeben.

Die Tat hatte der Deutsche bereits in einem Verhör nach seiner Festnahme eingeräumt und das Geständnis auch im Prozess wiederholt. Das Motiv könne er sich bis heute nicht erklären, hatte er vor Gericht ausgesagt. Unklar bleibt daher auch am Tag der Urteilsverkündung, warum die beiden Menschen in Allmersbach im Tal sterben mussten.

Laut Staatsanwaltschaft soll der Mann aus Frust über das Ende seiner Beziehung, aus Eifersucht und auch aus Hass gemordet haben. Nach dem Scheitern der mehrmonatigen Beziehung zu dem späteren, 41 Jahre alten Opfer habe er kurz neue Hoffnung geschöpft. Doch als er die Frau mit einem anderen Mann auf ihrer Terrasse gesehen habe, sei er nach Hause gefahren, zurückgekehrt und habe sie mit einer Holzlatte auf den Kopf geschlagen. Danach habe er ihr mit einem Messer die Kehle durchgeschnitten.

Mit der Latte und dem Messer soll er danach auch die schlafende Tochter der Frau im Bett ermordet haben, weil er sie für das Beziehungs-Aus verantwortlich gemacht habe. Ein weiterer Mord in jener Juni-Nacht scheiterte, weil es dem 37-Jährigen nicht gelang, in die Wohnung seiner getrennt lebenden Ehefrau in Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall) einzudringen, sie zu «erlösen», wie er schreibt. Dieser Frau soll er vorgeworfen haben, ihn durch das Scheidungsverfahren zu erniedrigen.

Die Bluttat von Allmersbach im Tal ist keineswegs ein Einzelfall. Denn ausgerechnet in den eigenen vier Wänden ist das Risiko für Frauen am größten, weil ihr Leben oft durch ihre ehemaligen oder aktuellen Ehemänner und Partner gefährdet wird. Im vergangenen Jahr kamen laut Sicherheitsbericht des Landes insgesamt 24 Menschen durch häusliche Gewalt ums Leben, darunter vor allem Frauen. Auch 13 Kinder starben durch Gewalt in der eigenen Familie. Insgesamt wurden 13 833 Menschen Opfer häuslicher Gewalt, vier von fünf Opfern sind weiblich.

Nach einer Schätzung des deutschen Psychiaters Andreas Marneros sind die Täter bei sogenannten Intimiziden zu 80 Prozent Männer. Sie töteten vor allem, wenn eine langjährige Partnerschaft zu Ende gehe. «Wenn sich eine Ehe oder Beziehung auflöst oder zu scheitern droht, erschüttert dies insbesondere die Selbstdefinition jenes Partners, der stärker auf die Partnerschaft fixiert ist», schreibt Marneros in einem Beitrag für das Buch «Profile & Co» (Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbh). Gefühle wie Eifersucht, Depression, Suizidgedanken oder Aggressionen nähmen zu, je weniger alternative Quellen der Selbstdefinition ein Mensch habe. Ein Täter müsse dann weder kriminelle Neigungen besitzen noch ein problematisches Umfeld.

«Es geht immer um dieses gleiche Motiv, das entgegen landläufiger Meinung nicht nur bei muslimischen Männern vorhanden ist: Kontrolle und Dominanz», sagt auch die Politologin Monika Schröttle in einem Interview mit der «Stuttgarter Zeitung». «Gäbe es diese Mentalität nicht, hätten wir bundesweit jedes Jahr bis zu 150 getötete Frauen weniger.» Die Professorin an der RWU-Hochschule Ravensburg-Weingarten sieht Defizite bei der Präventionsarbeit: «Es gibt keine übergreifenden Präventionsstrategie, wie wir frühzeitig bei Frauen und Männern Bewusstsein dafür schaffen, wo die Ursachen für die Gewalt liegen und wie wir es schaffen können, gewaltfrei miteinander zusammenzuleben.»

