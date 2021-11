Ampel-Rot auf Bundesstraße missachtet: Fahrer stirbt

Emmendingen (dpa/lsw) - Ein 60 Jahre alter Autofahrer ist auf der Bundesstraße 3 in Emmendingen gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Ein medizinischer Notfall könne nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Der Mann habe am Nachmittag den Erkenntnissen zufolge eine rote Ampel missachtet und sei nach weiteren rund 150 Metern mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er fuhr vermutlich mit hoher Geschwindigkeit frontal gegen den Baum. Der 60-Jährige Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle im Landkreis Emmendingen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:211130-99-206549/2