Amtliches Endergebnis: Grüne gewinnen Landtagswahl

Stuttgart (dpa) - Die Grünen haben die Landtagswahl in Baden-Württemberg gewonnen - nun auch ganz offiziell. Wahlleiterin Cornelia Nesch legte am Donnerstag das Amtliche Endergebnis vom Wahlabend am 14. März vor. An den Prozentzahlen für die Parteien und der Sitzzuteilung im künftigen Landtag änderte sich nichts. Demnach liegen die Grünen mit 32,6 Prozent vor der CDU, die auf 24,1 Prozent kommt. Die AfD erreicht 9,7 Prozent, die SPD 11,0 und die FDP 10,5. Alle übrigen Parteien scheiterten an der Fünf-Prozent-Hürde. Der Briefwahlanteil stieg den Angaben zufolge auf 51,5 Prozent.

