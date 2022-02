Analyse: Mehr Pflegebedürftige und fehlende Fachkräfte

Stuttgart/Bremen (dpa/lsw) - Die Situation in der Altenpflege in Baden-Württemberg wird nach einer Prognose der Krankenkasse Barmer brisanter als bisher angenommen. Bis zum Jahr 2030 werden demnach 710.000 Menschen auf entsprechende Hilfe angewiesen sein, wie aus dem am Donnerstag in Stuttgart veröffentlichten Pflegereport der Krankenkasse hervorgeht. Das seien über ein Fünftel mehr Menschen, die dann Hilfe benötigten als bislang angenommen. Zugleich würden zusätzlich 4000 Pflegekräfte fehlen. Grund für diese Entwicklungen seien unter anderem die demografische Entwicklung und der vereinfachte Zugang zu Leistungen. Die Studie wurde von Wissenschaftlern der Universität Bremen erstellt.

Barmer-Landesgeschäftsführer Winfried Plötze sagte, die Situation in der Pflege werde sich verschärfen. Die Ampelkoalition müsse das Thema zur Chefsache machen. «Die Pflege hat bisher ein Imageproblem gehabt. Das wandelt sich aber.» Man müsse weiter daran arbeiten, um mehr junge Leute für diesen Bereich zu interessieren. Aber auch die Pflegeeinrichtungen müssten ihren Teil dazu beitragen, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern und für die Branche werben. Der Vorstand des Caritasverbandes Konstanz, Andreas Hoffmann, sagte, Fachkräfte aus dem Ausland lösten das Problem nicht. Zugleich kritisierte er die Politik, dass es immer noch keine konkreten Vorgaben zur Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht gebe.

Barmer-Chef Plötze sorgt sich auch wegen der seit Jahren steigenden finanziellen Eigenanteile der Pflegebedürftigen. Dies sei eine gewaltige Herausforderung. Um einen Platz in einem baden-württembergischen Pflegeheim zu finanzieren, müssen die Bewohner mehr Geld ausgeben. Der selbst zu zahlende Anteil betrug zu Jahresbeginn 2541 Euro, wie aus Daten des Verbands der Ersatzkassen (VDEK) mit Stand 1. Januar hervorgeht. Das sind 136 Euro mehr als Anfang vergangenen Jahres.

Für die Arbeitskräfte in der Altenpflege ist ihre Tätigkeit eine starke Belastung. Nach Angaben von Plötze waren die Mitarbeiter im Jahr 2020 26,6 Tage krankgeschrieben. 11,5 Tage länger als im landesweiten Durchschnitt. Der hohe Krankenstand von 7,3 Prozent (Landesdurchschnitt: 4,1 Prozent) erhöhe die Arbeitsbelastung für die verbliebenen Pflegekräfte. Notwendig seien bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege, sagte der Krankenkassen-Vertreter.

