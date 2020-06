Andrej Kramaric bei der TSG 1899 Hoffenheim vor Comeback

Zuzenhausen (dpa/lsw) - Vize-Weltmeister Andrej Kramaric könnte bei der TSG 1899 Hoffenheim am Wochenende sein Comeback geben. Der 28 Jahre alte kroatische Stürmer steht nach langwierigen Knieproblemen wieder im Mannschaftstraining des nordbadischen Fußball-Bundesligisten. «Er hat mehrere Einheiten mitgemacht. Wenn morgen alles gut ist, wird er im Kader sein», sagte Trainer Alfred Schreuder am Donnerstag in einer Telefonschalte mit Journalisten.

Die Kraichgauer treten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Fortuna Düsseldorf an. Sie können dabei wieder auf die zuletzt fehlenden Kapitän Benjamin Hübner, Pavel Kaderabek und Florian Grillitsch zurückgreifen. Kramaric hat in den Geisterspielen noch keine Partie bestritten.