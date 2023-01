Angeklagter krank: Prozess nach größtem Kokainfund

Aschaffenburg (dpa) - Der Prozess nach dem bislang größten Kokainfund in Bayern hat am Montag in Aschaffenburg ohne einen der drei Angeklagten begonnen. Der 45-Jährige lag stationär in einem Krankenhaus, das Verfahren gegen ihn wurde vom Landgericht Aschaffenburg abgetrennt.

Die Staatsanwaltschaft wirft den anderen beiden Angeklagten - 23 und 26 Jahre alt - Drogenhandel im großen Stil vor. Sie sollen im vergangenen Juni versucht haben, mehr als eine Tonne Kokain aus einem Container zu holen, der von der Dominikanischen Republik über den Hamburger Hafen nach Unterfranken transportiert worden war. Die Drogen waren zwischen Medizinprodukten versteckt, die für eine hessische Firma bestimmt waren. Die Ermittler schätzen den Straßenverkaufswert der Schmuggelware auf knapp 109 Millionen Euro.

Die Polizei hatte von der Schmuggelei Wind bekommen und die Drogen aus dem Container geholt, bevor die Verdächtigen dies versuchten. Sie wurden festgenommen und sitzen seither in Untersuchungshaft.