Angela Merkel zu Gast in Krimi-Podcast

Bayreuth/Stuttgart (dpa) - Die Ex-Bundeskanzlerin mal ganz anders: Angela Merkel ist zu Gast in einem Krimi-Podcast. In dem Format «Sprechen wir über Mord?!» des SWR redet sie nicht über reale Gräueltaten, sondern über die Kriminalfälle in Richard Wagners vierteiliger Oper «Der Ring des Nibelungen». Das dreiteilige Weihnachtsspecial des True-Crime-Podcasts mit dem ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer und dem Moderator Holger Schmidt sollte am Sonntagnachmittag veröffentlicht werden.

«Ich freue mich auch, dass wir hier mal was ganz anderes machen», sagte Merkel auf die Frage, warum sie sich entschieden hat, bei dem Format mitzumachen. Es gehöre zu ihrer «neu gewonnenen Freiheit», jetzt einmal «in eine ganz andere Richtung zu gehen».

Merkel ist großer Wagner-Fan und besucht regelmäßig die Bayreuther Festspiele. Die Eröffnungspremiere war stets einer der wenigen Termine im Jahr, zu denen sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Joachim Sauer, mit dem sie die Wagner-Leidenschaft teilt, auf dem roten Teppich erschien. Sauer wurde darum auch das «Phantom der Oper» genannt.

Während die meisten Prominenten und Politiker sich nach der Eröffnung vom Grünen Hügel verabschiedeten, blieben Merkel und Sauer meist noch privat länger in Bayreuth, um sich weitere Aufführungen anzuschauen. Die Festspiele läuteten traditionell den Sommerurlaub des Ehepaares Merkel/Sauer ein.

Die heute 68 Jahre alte Merkel war zur Bundestagswahl im vergangenen Jahr nach 16 Jahren Kanzlerschaft nicht mehr angetreten. Sie tritt inzwischen von Zeit zu Zeit als Rednerin auf - unter anderem im September beim Stadtjubiläum in Goslar oder zum 77-jährigen Bestehen der «Süddeutschen Zeitung» in München. Im Herbst 2024 will sie ihre Memoiren veröffentlichen, wie ihr Verlag kürzlich mitteilte.

Der Podcast mit der Ex-CDU-Chefin über die Morde, Intrigen, menschlichen und göttlichen Abgründe in Wagners Mammutwerk sollte ab 16.00 Uhr unter anderem in der ARD-Audiothek abrufbar sein.