Angeschossenes Reh entdeckt: Ermittlungen wegen Wilderei

Lauda-Königshofen (dpa/lsw) - Ein Waldarbeiter hat ein Rehkitz mit Schussverletzungen am Kopf und am Hinterlauf entdeckt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat ein Unbekannter ohne Jagderlaubnis in dem betroffenen Revier im Main-Tauber-Kreis auf das Reh geschossen, es aber nicht erlegt. Das Reh soll bis zu drei Tage lang an seinen Verletzungen gelitten haben, bevor es am Mittwoch gefunden und von einem Jäger getötet wurde. Bereits im Januar und im Mai sollen mutmaßliche Wilderer bei Lauda-Königshofen auf zwei Rehe geschossen haben.