Angetrunkener Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Altensteig (dpa/lsw) - Ein angetrunkener Motorradfahrer ist am frühen Sonntagmorgen bei einem Unfall in Altensteig (Kreis Calw) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ergab ein Alkoholvortest bei dem 29-Jährigen im Krankenhaus einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Der junge Mann kam in einer Kurve zu Fall und von der Fahrbahn ab. Seinen Führerschein ist er erstmal los. Bei dem Unfall entstand Schätzungen zufolge ein Schaden von rund 2000 Euro.