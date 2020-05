Angriff auf Behördenmitarbeiterin: Sportschütze festgenommen

Heidenheim (dpa/lsw) - Nach einem Angriff auf die Mitarbeiterin einer Behörde in Heidenheim hat die Polizei einen 55 Jahre alten Mann festgenommen. Der Sportschütze hatte am Donnerstag im Streit in der Behörde eine zum Schutz vor dem Coronavirus provisorisch angebrachte Plexiglasscheibe heruntergeschlagen und die Mitarbeiterin so verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er flüchtete. Zuhause am Waffenschrank habe er angekündigt, er werde in der Behörde «aufräumen». Eine Zeugin rief die Polizei. Diese nahm den Mann fest. Er leistete keinen Widerstand. Die Sportwaffen samt Munition stellte die Polizei sicher. Gegen den Mann wird nun ermittelt.