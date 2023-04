Angriff in Ulm: 17-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Ulm (dpa/lsw) - Ein Mann hat in Ulm einen Jugendlichen mutmaßlich mit einer Flasche lebensgefährlich am Hals verletzt. Der 17-Jährige musste in einem Krankenhaus notoperiert werden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten.

Der 17-Jährige war nach Angaben der Ermittler am Dienstagabend gegen 23 Uhr mit einem gleichaltrigen Jugendlichen und einem 16-Jährigen in Richtung des Ulmer Hauptbahnhofs zu Fuß unterwegs. Am Ende einer Unterführung seien die Jugendlichen drei Männern und einer Frau begegnet. Die vier tranken dort nach ersten Erkenntnissen Alkohol.

Einer der Männer habe einem der 17-Jährigen zuerst mit der Faust ins Gesicht und dann mit einem Gegenstand - vermutlich einer Flasche - auf den Kopf geschlagen. Der Jugendliche sei dadurch leicht verletzt worden. Danach soll der Verdächtige den anderen 17-Jährigen lebensgefährlich verletzt haben.

Die vier Unbekannten flüchteten nach der Tat in Richtung Innenstadt. Die Polizei suchte am Mittwoch unter anderem mit einem Polizeihubschrauber nach ihnen.