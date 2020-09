Angriff mit reizender Flüssigkeit: Verdächtiger festgenommen

Freiburg (dpa/lsw) - Wenige Tage nach einer Attacke mit einer hautreizenden Flüssigkeit auf einen Vater und dessen zwei Söhne in Freiburg hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Die genauen Hintergründe der Tat am Samstag würden weiter ermittelt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein unbekannter Mann hatte demnach auf einem Parkplatz vor einem Freiburger Supermarkt die drei Opfer angegriffen. Er sei schreiend von hinten auf einem Fahrrad auf die Familie zugefahren und habe aus einem Plastikbecher Flüssigkeit auf den 54-Jährigen und die zehn Monate und zwölf Jahre alten Kinder geschüttet. Alle drei erlitten Hautreizungen an Gesicht und Hals. Die Art der Flüssigkeit war zunächst nicht bekannt.