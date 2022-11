Anwalt zu Vorwürfen: Polizeiinspekteur strebt Freispruch an

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach der Anklageerhebung durch die Stuttgarter Staatsanwaltschaft strebt der suspendierte baden-württembergische Polizeiinspekteur nach Angaben seines Anwalts einen Freispruch vor Gericht an. «Mein Mandant wird sich in der anstehenden Hauptverhandlung nun konsequent im Hinblick auf einen Freispruch verteidigen», ließ der Waiblinger Rechtsanwalt Jens Rabe am Mittwoch auf Anfrage mitteilen. Es sei bedauerlich, dass die Staatsanwaltschaft «bei dieser Beweissituation» überhaupt Anklage erhoben habe.

Dem höchstrangigen Polizisten des Landes wird sexuelle Nötigung zur Last gelegt. Nach den Ermittlungen soll der mittlerweile suspendierte 49-Jährige vor fast einem Jahr in Stuttgart eine Polizeibeamtin sexuell belästigt haben.