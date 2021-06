Apfellaster kippt auf Autobahn um: Fahrer schwer verletzt

Fichtenau (dpa/lsw) - Ein Lastwagenfahrer ist auf der Autobahn 7 bei Fichtenau (Kreis Schwäbisch Hall) mit seinem Fahrzeug umgekippt und schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge kam der mit Äpfeln beladene Sattelzug am Dienstag von der Fahrbahn ab und kippte um. An Zugmaschine und Auflieger entstand Totalschaden. Höhe und Unfallursache waren zunächst unklar. Die A7 in Richtung Würzburg war komplett gesperrt.

