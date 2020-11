Aras beruft Sondersitzung des Landtags zu Corona ein

Stuttgart (dpa/lsw) - Um die Maßnahmen von Bund und Ländern im Kampf gegen die Corona-Pandemie zu debattieren, wollen die Abgeordneten des Landtags am kommenden Donnerstag zu einer Sondersitzung in Stuttgart zusammenkommen. Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) berief die Sitzung am Mittwoch mit einem Schreiben an die Parlamentarier ein, das der dpa vorliegt. Es sei ihr ein wichtiges Anliegen, dass der Landtag so schnell wie möglich über das weitere Vorgehen seitens der Regierung im Land informiert werde, heißt es darin.

Die Sondersitzung soll am Donnerstag, 26. November, um 10 Uhr beginnen. Die nächste Bund-Länder-Konferenz findet am Mittwoch, 25. November, statt. «Gerade in dieser schwierigen Zeit ist es wichtig, dass der Landtag zeitnah informiert wird und auch zeitnah über politische Maßnahmen diskutieren kann», sagte CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart.