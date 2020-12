Ulm (dpa) - Ein Arbeiter ist in Ulm vom Dach eines Hauses sechs Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der Mann sei auf dem Gebäude mit Reinigungsarbeiten beschäftigt gewesen, berichtete ein Polizeisprecher am Donnerstag. Der 37-Jährige war dabei offenbar auf eine Plexiglasplatte gestiegen, die zerbrach. Der Mann wurde nach dem Vorfall am Mittwoch in ein Krankenhaus gebracht.